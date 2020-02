Marcelo Polino habló del estado de salud de Antonio Gasalla y el levantamiento de la obra

Debido al delicado estado de salud de Antonio Gasalla, el humorista debió bajarse de la temporada de verano en Mar del Plata y viajó a Buenos Aires para realizarse estudios. En el medio, muchísimas versiones embarraron la cancha al indicar que en realidad levantaron la obra por la baja venta de entradas.

Lo cierto es que Marcelo Polino, quien es uno de los protagonistas de “Gasalla”, se cansó de los rumores y contó toda la verdad. “Desde fines de diciembre estoy dando explicaciones, pero voy a contar todo…“, empezó diciendo el periodista en un móvil para su programa radial “Polino Auténtico”.

Primero, habló sobre Gasalla y todas las versiones entrecruzadas que surgieron alrededor de su estado de salud tras interrumpir la temporada. “Pidió viajar a Buenos Aires para ver a su médico. Tiene un cáncer de piel y un problema en su rodilla. Tiene que estar controlado. Se tomaron 72 hs. para verificar si seguíamos con la obra…Ahora está siendo cuidado por su hermano y por su cuñada. Estamos atentos a su estado de salud y como se siente él“.

Y aclaró: “Lo de la rodilla aparentemente tiene que ver con el cáncer de piel. No pregunto mucho porque estoy más del lado del amigo. Lo que me dice Antonio es que fue al médico, que se hizo todos los estudios. Me duele en lo personal esta situación…“.

Consultado por Yanina Latorre y Amalia Granata, el jurado de ShowMatch negó haber recibido la confirmación oficial, de parte de la producción comandada por Guillermo Marín, que la obra no seguirá en cartelera: “Yo me tengo que quedar acá en Mar del Plata. Cuando me notifiquen que la obra está levantada, me volveré. Pero nadie me comunicó nada. Yo tengo un contrato firmado y alguien me tiene que avisar…“.

Y agregó: “El socio comercial de Marín me mandó un mensaje y me dijo ‘se me pasó llamarte’. Primero, quiero ser prolijo. Si se levanta la obra, me vuelvo, pero necesito la palabra oficial. Yo estoy expectante y lo único que importa es que se ponga bien Antonio“.

Por lo pronto, según Polino, el lunes Gasalla recibirá los estudios de los análisis y recién ahí se definirá la continuidad o no de la obra. “Fue a tres médicos y el lunes tendrá sus resultados. Los estudios es por todo: recordemos que es una persona de casi 80 años. Cuando llegamos a Mar del Plata, él se encontraba bien, pero el rodar de la temporada te lo hace sentir en el cuerpo…“.

Marcelo Polino y Antonio Gasalla, antes del estreno de la obra en Mar del Plata.

Luego, Yanina preguntó: ¿No influyeron los rumores de levantamiento en su estado de salud?. A lo que Marcelo respondió: “Se dijeron tantas mentiras sobre eso. Son las leyes de nuestro trabajo. Hace 25 años que hablo de todo el mundo. Pero cuando hay una situación complicada como la de Gasalla, me molesta que se lo tomen con humor“.

En ese sentido, Polino se refirió al entredicho que tuvo con José María Listorti hace unos días y en el tratamiento de la información: “Cuando hay un tema de salud o familia, hay que ser respetuoso. En mi caso soy así, pero cada uno se maneja como quiere o como puede…“.

Para finalizar, el periodista reveló que ya le ofrecieron sumarse a otros elencos si es que finalmente se confirma el levantamiento de la obra Gasalla. “Me ofrecieron armar algo para el mismo teatro (Teatro Roxy Radio City). Cosa que dije que no. También me dijeron para que me sume a Únicas, la otra obra de Marín, como presentador. Me ofrecieron estar en Veinte Millones, la de Carmen Barbieri…Y también dije que no. Yo fui claro, cuando me den la palabra oficial que no sigo con Antonio, me vuelvo a mi casa…“. (Clarín)

