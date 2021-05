Marcelo Tinelli acorralado por una denuncia penal

El regreso de Showmatch a la TV a través de la pantalla de El Trece no sólo despertó una catarata de críticas, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, sino además implicó la elaboración de una denuncia penal en contra de su conductor, Marcelo Tinelli. Ocurre que el empresario llevó adelante su programa en un estudio donde hubo más de 200 personas juntas y no se respetaron las medidas de distanciamiento social reguladas en el marco de la emergencia devenida del coronavirus.

