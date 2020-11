María Eugenia Bielsa dejó el Ministerio de Hábitat y la reemplaza Ferraresi

En ese sentido la ahora ex ministra habló del Plan Nacional de Suelo impulsado por el Gobierno porque “en la Argentina siempre hubo una demanda que no debería existir que es disponer de suelo en condiciones de urbanidad”.

La salida de Bielsa se produjo semanas después de que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, publicara una carta con críticas a funcionarios del Gobierno “que no funcionan”. De hecho, la ahora ex ministra fue una de las figuras más señaladas dentro del oficialismo por su desempeño.

