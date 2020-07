María Eugenia Ritó contó que se peleó muy mal con Jésica Cirio

“Me llamó ella, sí“. Lo primero que hizo María Eugenia Ritó fue aceptarle a Angel de Brito que Jésica Cirio se comunicó con ella después del escándalo que se armó cuando dijo que ella, su ex marido y la conductora de Morfi estuvieron juntos.

De Brito la entrevistó pero no para LAM sino para El Espectador, el programa que conduce con Pía Show y Pilar Smith en CNN RADIO. Eso les dijo de entrada. Después, le contó con pelos y señales los detalles de la conversación, que terminó en un escándalo de proporciones. Con gritos, acusaciones y un final abrupto.

“Yo fui la persona que la hice conocida. Yo también fui desconocida y necesite de alguien. Y esto es así, la que la hice famosa a ella fui yo” recordó Ritó para contar cómo empezó la relación entre las dos.

“En un momento había un buen trato, nos veíamos, siempre estuvo todo bien. Pero desupués no sé, se perdió la comunicación. Yo le dije a ella “che, te seguí por Instagram, te laikié, y ella me dijo que el Instagram no lo maneja. ¿No manejás algo tan personal?” descargó la actriz.

Fue entonces cuando “La Ritó” confesó que la conversación, de golpe, se transformó en un batifondo infernal. “La verdad es que no terminó bien la charla. Nos terminamos cortando. Yo le dije “¿Qué te pasa, tu pasado te condena? ¿Me entendés loca? Yo te hice conocida, no tenés una mano para levantar y llamar, o para atender el teléfono”. Porque fue así, la señora no me atendía. Y se lo dije y no se acordaba. Es bastante fresca de memoria ella“.

Entonces, Angelito le dijo que tenía entendido que Jésica la llamó “de buena onda”. “¡¡¿Me llamó de buena onda? Yo también la atendí de buena onda!!” explotó la rubia, quien ya no tuvo vuelta atrás en su relato del llamado trunco.

“Me hablaba por encima. Y le dije “sos una maleducada”. Y chau, nos cortamos. No quiere hablar porque no le conviene. La respeto, pero yo también fui señora, vino a mi casamiento cuando no era nadie. Se muchas cosas de ella que no las voy a hablar, no las voy a decir… A buen entendedor pocas palabras” disparó Ritó.

“Mi vida no termina en Jésica. No es que quedé calentita, es la verdad lo que dije” se desahogó por completo.

Cirio no fue la única que recibió “metralla verbal” de Ritó. Pampita también fue su blanco. “A Pampita le decían “La Muqui” y le molestaba. Me contaron que una vez quiso pisar a la madre porque siempre negó sus orígenes. Si es verdad, no habla bien de la persona. Y yo soy así, cuando siento algo lo digo” se despachó.

