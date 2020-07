María Eugenia Ritó disparó contra Jésica Cirio

La ex vedette consideró que la conductora de La peña de Morfi se olvidó de sus raíces. Además, también criticó a Pampita.

En medio de la cuarentena por el coronavirus, María Eugenia Ritó admitió que no está pasando por un buen momento. Y en una entrevista con Polino auténtico, la ex vedette aseguró que se contactó con Jésica Cirio para pedirle ayuda, pero ella no la atendió.

“Jésica Cirio estuvo con mi marido y conmigo y ahora no me atiende el teléfono“, disparó picante. Además, agregó: “Se olvida de quién es y de las cosas que hizo. Cirio se hizo conocida por mi. La llamé para que me de una mano y no me respondió”.

“Me siento muy querida por la gente. Necesito laburar, lo voy a llamar a José María Muscari más adelante. Me encantaría estar como panelista en Intrusos o en Los Ángeles. De salud estoy bien, hago terapia y disfruto del día a día. Para volver a la tele, tengo que sentirme y verme bien. Quiero estar en la tele, no me molestaría ser panelista. Este año pensaba volver a los medios”, expresó.

Al ser consultada sobre si le gustaría estar en un programa como Pampita Online, María Eugenia apuntó también contra la modelo y conductora: “Pampita reniega de sus orígenes por eso no la quiero. Es muy falsa“.

