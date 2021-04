María Valenzuela, furiosa porque todavía no la vacunan

La campaña de vacunación sigue generando alegrías, indignación y furia. Quienes lograron vacunarse en el último tiempo se mostraron muy contentos de poder estar más protegidos frente al virus, mientras que quienes todavía no consiguieron su turno están algo molestos por las demoras.

En este caso, quien mostró su furia en las redes sociales fue María Valenzuela, quien se quejó en Instagram porque todavía no tiene su turno. “¡El gobierno de la Ciudad no me anota porque tengo 64 años! ¡Tengo EPOC, enfisema, bronquitis crónica y neumonía! ¡Ahora me entero que Pami tiene vacunas y hace 4 días que no hay personas con turno! ¿Qué quieren? ¿Qué me muera? ¡Horror total!“, escribió en su publicación.

Su publicación recibió la solidaridad de muchos que están atravesando una situación similar, pero también las críticas de varios, que la acusaron de tener intenciones políticas detrás de su demanda.

Semanas antes, en diálogo con La Capital de Mar del Plata, Valenzuela afirmó: “Nunca le tuve miedo al coronavirus, no es algo obsesivo en mí. No le tengo miedo a la muerte, me parece algo tan misterioso que ni miedo me da. Por supuesto que no me gustaría morirme en una cama, sola, con COVID, me gustaría estar rodeada de mi seres amados, de mis hijos, de mis amigos“.

Actualmente en la Ciudad de Buenos Aires está habilitada la vacunación para personas de mayores de 65 años, además del personal de salud, docentes y otros grupos prioritarios. Por el momento, no se sabe cuándo comenzarán a vacunar a quienes tienen menos de esa edad, grupo al que pertenece Valenzuela. Sin embargo, por sus enfermedades preexistentes, tendría prioridad por sobre otras personas de su misma edad sin condiciones de ese estilo. (Revista Pronto)

Comentarios

comentarios