Mariana Fabbiani, furiosa con Canal 13 por el cambio de horario de Mamushka

“Inexplicable cambio de horario” es el título de una de las notas “resubidas” por la conductora, quien no perdió oportunidad de marcar su disidencia con la medida. “Es de imaginar que la conductora no está nada conforme con la decisión, en virtud de lo que le costó asentar el formato en el aire y lelgar a más de 7 puntos de rating” dice en otro. Claramente, la guerra está desatada.

“Gracias por estar siempre ahí! Hoy me harté… y tenía ganas de compartirlo. Los quiero. A partir del lunes, entonces, nos vemos a las 17 horas. Gracias por el aguante“. terminó el posteo más incendiario, pero no el único. En los anteriores, se hizo eco de algunas publicaciones que hablaban de su molestar.

Sin titubeos ni medias tintas, Fabbiani fue directo al grano. “Hay veces que dan ganas de patear el tablero… Siempre educada yo… poniéndole todo el esfuerzo y el trabajo. Porque así me enseñaron que se logran las cosas. Pero hoy parece que no alcanza” a lo que agregó otro emoji: una cara compungida.

En su cuenta de Instagram, Fabbiani publicó una serie de “historias” que no dejaron dudas en cuanto a su parecer. “Hoy promediar arriba de puntos (más de lo que me pedía el canal) y lograr ser lo más vistos de la tarde es un orgullo. PERO IGUAL NOS CAMBIAN” arrancó, para después poner cuatro emojis de mujeres preguntándose “¿Y esto?, ¿Por qué? no entiendo nada”.

