Mariana Nannis atacó a la novia de Caniggia

Sofía Bonelli y Caniggia están de vacaciones unas paradisíacas playas. Nannis salió a pegarle con todo y la criticó por sus cirugias

Mariana Nannis compartió varios posteos en su cuenta de Instagram con mensajes provocativos contra Sofia Bonell, la novia del ex futbolista de la Selección Argentina.

Recordemos que días atrás Nannis viajó a la ciudad de Miami y que, en diálogo con Los ángeles de la mañana, su hija Charlotte lo había negado. “¿Por qué no reconoce que se fue?“, se preguntó De Brito.

Sin embargo, la empresaria habló: “Estaba de shopping en el Victoria’s Secret Sale, en el mall Aventura. No tiene nada de malo ir a las liquidaciones, simplemente aclaré. Yo también voy a las liquidaciones“, le contó a Andrea Taboada.

Junto a la foto en la story musicalizada con la canción Mentirosa de César Renato Suárez Morales, Mariana fue por todo. “Me fui de Buenos Aires porque está muy aburrido. Me vine a Miami porque está re divertido. Y en Victoria Secret unas tangas he adquirido, pero no para mí sino para tu marido“, manifestó Nannis.

Una hora más tarde dejó en claro para quién iba dirigido ese mensaje: Sofia. “Lo que te voy a decir te va a alterar, y no creo que lo puedas superar. Todas tus cirugías no se pueden enumerar, pero lamento que la nuez no te la puedas operar“.

“Largá el Photoshop y los filtros. Jajajaja“, continuó la mediática musicalizada con el reggaetón Enemigos ocultos.

