Mariano de la Canal se quemó tras exponerse al sol

Terminó el 2020 y Mariano de la Canal decidió irse a la Costa para pasar unos días de pura playa, arena y relax en San Bernardo, pero no todo salió bien ya que el mediático sufrió un terrible accidente que padeció en carne propia al quedarse dormido bajo el sol.

Mariano mostró algunas imágenes de las quemaduras de tercer grado que sufrió: “Es impresionante cómo tengo. Me expuse al sol, con protector solar y todo pero el sol está muy fuerte, me quedé dormido y cuando me desperté no podía mover las piernas. Las tenía prácticamente calcinadas, me hice mier…. Tengo quemaduras muy fuertes“.

Además, De la Canal contó los inconvenientes que se le presentaron luego de descubrir sus quemaduras: “Fui al médico y ahora el fin de semana tengo que volver a Buenos Aires y no se cómo hacer porque no puedo manejar porque no puedo mover los empeines de tan quemados que los tengo“.

Después de atenderse con un profesional de la salud, una empleada del hotel en el que se está hospedando en San Bernardo fue a curarlo con aloe vera, planta que tiene cualidades medicinales que permite aliviar el dolor provocado por las quemaduras graves. (Diario Show)

