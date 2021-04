Marina Calabró reveló el motivo por el que dejaron de usar barbijo en ‘TV Nostra’

Marina reveló que hubo quejas por el uso del barbijo ya que no se entendía bien lo que decían al aire: “Hubo muchas quejas de que no se entendía bien lo que decíamos y la cara, los gestos son importantes y se perdían, por eso llegamos a la conclusión de que hacía falta sacarnos el barbijo”.

“Mi sensación es que desde el vamos fue una suerte de símbolo, más de mensaje que de otra cosa muy impulsado por la muerte de Mauro Viale. Fue recordar, no nos relajemos ni nos olvidemos del barbijo”. “Después en términos de protocolo somos cuatro gatos locos, tenemos la distancia bien marcada y no necesitamos el barbijo para garantizar los cuidados”, explicó Calabró.

