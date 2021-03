Mario Baudry apuntó fuerte contra Leopoldo Luque

Además, hizo referencia a los polémicos audios en los que Leopoldo se refirió de forma despectiva a su paciente. “Los audios de él no se pueden ocultar. No me sorprenden sus declaraciones porque esta gente, como escuchás en los audios, se organizaban para descalificar a la familia… Y fijate lo que pensaba Luque de Diego“, sentenció. (Ciudad Magazine)

You May Also Like