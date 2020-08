Mario Pergolini criticó la ley de teletrabajo

“Cada vez hacen más cosas para que no se dé trabajo. No se dan cuenta lo que están legislando, nunca dan ventajas para que haya trabajo. Te frenan las ganas de dar trabajo, cada vez que doy trabajo es un problemón. Estos tipos son unos tarados“, sentenció el dueño de Vorterix.

Además, explicó por qué no tiene sentido una de las condiciones de la ley que estipula que el teletrabajador puede convertirse en empleado presencial en cualquier momento. “El sistema es bueno porque podés reducir lugares, podés dar más trabajo con menos costos. Si la persona de golpe dice: ‘ahora quiero que me des un lugar’ y no lo tengo, se puede dar por despedida. Toda la ventaja de tenerla en un teletrabajo se perdió“, detalló.

