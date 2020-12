Marta Fort, sobre el Rolls Royce de Ricardo

Lejos de los dichos de Lussich, Marta Fort recurrió a su cuenta de Instagram para expresar su negativa a desprenderse del suntuoso automóvil. “Al Rolls [Royce] no me lo sacan ni con una tenaza”, escribió la hija de Ricardo Fort en una de sus stories. (La Nación)

Con un placas que respaldaban la información que brindaba, Lussich aseguró que los hijos de Fort estarían evaluando vender el mítico Rolls Royce Phantom. “Es modelo 2010. Tiene un motor V12 de 400 caballos de fuerza, puertas automáticas, televisores y un “cielo estrellado”, por lo que estaría valuado entre US$ 300.000 y US$ 500.000″, enumeró.

