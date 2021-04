Martín Lousteau: “Al que está en el poder no le gusta las PASO”

Este lunes, el senador afirmó a TN que “el motivo no es sanitario, es de conveniencia, porque al que está en el poder no le gusta las PASO”. “Es más probable que alguien se contagie cuando la política sale a hacer campaña que el día de la elección. Se pueden postergar, acortar las distancias, prorrogar un mes, pero no puede haber especulación, las PASO tienen que estar”, afirmó Lousteau, quien esta tarde expondrá su postura.

