Martin Scorsese ya tiene fecha de rodaje con Leo DiCaprio y Robert De Niro

“Si alguna vez te preguntaste cómo es trabajar con el gran Martin Scorsese, Robert De Niro y conmigo, esta es tu oportunidad. Robert y yo protagonizaremos una película llamada Killers of the Flower Moon, dirigida por Martin Scorsese. Queremos ofrecerte un papel, la oportunidad de pasar el día en el estudio con nosotros tres y asistir al estreno“, escribió en ese momento DiCaprio en su cuenta de Instagram. (Clarín)

La iniciativa formó parte del desafío All In Challenge, iniciado por el empresario Michael Rubin, en el que varias celebridades subastaron experiencias con el fin de recaudar donaciones para emprendimientos solidarios que tratan de paliar los efectos negativos que la pandemia provoca entre los más vulnerables.

En abril, DiCaprio y De Niro se sumaron a una campaña para recaudar fondos para afrontar la crisis producida por la pandemia de coronavirus. A cambio de una donación, ofrecían la posibilidad de participar junto a ellos en el rodaje de Killers of the Flower Moon, y asistir al estreno.

La pandemia de coronavirus arrasó con los planes de todo el mundo, y la industria del entretenimiento fue una de las más afectadas por las medidas sanitarias que se debieron implementar para evitar la propagación de la enfermedad. Entre los innumerables rodajes postergados figura el de la nueva película de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, que debía empezar en marzo. Pero hay buenas noticias: ya tiene nueva fecha de inicio.

