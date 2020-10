Martina Soto Pose destrozó al hijo de Mario Pergolini

Entre las críticas, se sumaron los mensajes de varios profesionales de medios y entre ellos, la periodista Guadalupe Vázquez, que también expresó su indignación: “¿Tantos chicos talentosos sin trabajo y conducen estos dos brutos? Y no digo ‘brutos’ por no saber quién era Van Halen, sino ‘brutos’ por burlarte de la muerte de alguien y ufanarte de tu propia ignorancia. Pergolini padre era irreverente. El hijo, sólo un bobo con micrófono”.

Todo comenzó cuando el hijo del presentador de radio no solamente indicó que no conocía al músico y lo tenía que “googlear”, sino que además se tomó a risas su muerte.

Podés no sentirte conmovidx por la muerte de Eddie. Lo que no podés hacer si trabajás en radio es cagarte de risa de CUALQUIER PERSONA que muera de cancer. Y modular como un tarado. Hacele un bien, Mario. Ponele un kiosco. https://t.co/OG7tmi93Tn

“Podés no sentirte conmovido por la muerte de Eddie. Lo que no podés hacer si trabajás en radio, es cagarte de risa de CUALQUIER PERSONA que muera de cáncer“, escribió la locutora en el mensaje que dejó para todo público en la red social del pajarito.

