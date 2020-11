Más confinamientos y la OMS advierte que la vacuna por sí sola no bastará

Pero, frente al optimismo generalizado, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que solamente una vacuna no alcanzará para derrotar a la pandemia ya que “va a completar las demás herramientas que tenemos, no a reemplazarlas” e “inicialmente las cantidades serán limitadas” y solo para personas en grupos de riesgo.

You May Also Like