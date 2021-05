Más expresiones que repudian el ataque que sufrió el local de La Cámpora

La concejala de Juntos por el Cambio, Lucía Pendino, señaló que está “a la espera del esclarecimiento de la explosión ocurrida en el local de La Cámpora” y manifestó que “la violencia nunca es el camino.” “Parece que hay gente que no entiende y no aprende. La intolerancia y el odio destruyen”, agregó la edila.

You May Also Like