Más problemas para el “Rojo”: fallo en contra de la FIFA por Cecilio Domínguez

Los problemas económicos no son noticia nueva en Independiente. En medio de la cuarentena, recibió el reclamo de gran parte del plantel por varios sueldos atrasados, con algunos nombres importantes como el de Martín Campaña y Silvio Romero, los dos capitanes. El arquero, si bien arregló con la dirigencia, no seguirá en el club, y el goleador podría seguir el mismo camino.

Desde el conjunto de Avellaneda apelarán el fallo ante el TAS para que quede en suspenso y buscarán la mejor solución posible. En caso, contrario si no cancela la deuda en los próximos 45 días, no podrá incorporar por tres mercados de pases consecutivos.

You May Also Like