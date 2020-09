Matan a golpes a una embarazada en 9 de Julio y detienen a su pareja

“Le pegó hasta dejarla inconsciente, le reventó el bazo y le mató a su bebé. Miki no resistió tanto dolor y se nos fue, este maldito hijo de la mierda nos mató a Micaela y tenemos que hacer justicia, que esto no quede en la nada”, agrega la mujer en su mensaje, en el que pide “Justicia” por la víctima y por su bebé.

You May Also Like