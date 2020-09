Matías Alé y su cambio físico en pandemia

¿Y en qué ocupa su tiempo? El actor relató cómo pasa sus días de aislamiento. “Estoy bien, solo, tranquilo. Veo películas, me cocino, tengo estas viandas. Estoy comiendo mucha fruta y viendo muchas series”, explicó. “Estoy focalizado en tener el departamento limpio. Ahora que estoy solo le doy bola a eso. Lo que estoy haciendo es buscar recetas que todavía no las hice”, agregó.

“Lo único, no estoy viviendo con mi madre. Viví los tres o cuatro primeros meses de la cuarentena. Ahora estoy en mi casa en Tigre, por las dudas, mi vieja es una persona grande. Sólo voy a ayudarla, siempre manteniendo la distancia”, detalló el ex de Graciela Alfano.

