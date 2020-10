Matías Defederico admitió que no le pasa la cuota alimentaria a Cinthia Fernández

En reiteradas oportunidades, Cinthia Fernández acusó a Matías Defederico de incumplir con la cuota alimentaria de sus tres hijas, Francesca, Charis y Bella. Ahora el futbolista apareció en los medios y sorprendió al admitir que las denuncias de su ex son verídicas ya que él enfrenta una deuda en la manutención, que es su deber como padre.

“El límite es ver sufrir a una de mis hijas, no pudiendo estar con ella. Yo quiero estar con mis hijas pero tengo que laburar, yo laburo tanto como labura ella (Cinthia)“, sostuvo el deportista en diálogo con “Hay que ver” tras mencionar que una de sus nenas lo llamó llorando porque su madre habla mal de él en los programas.

Con respecto al arreglo económico que pactó con la mediática para la mantención de las niñas, reconoció: “Lo hice yo estando en Grecia. Pero en esa época cobraba en euros. Cuando me volví acá intenté acomodarme, pero tengo una deuda. Me hago responsable, no la puedo pagar“.

A su vez comentó que no renovó contrato en el exterior por la “presión mediática” que sentía al ser acusado de no estar con sus hijas. “Hablé con Cinthia y le dije que tenía que acomodarme con los números… Ella me dijo que iba a ejecutar la deuda y yo hace un mes le pedí a mi abogado que llamara al de Cinthia para que me hagan responsable… Yo quiero pagar, solucionarlo… Pero necesito otro arreglo, porque durante estos meses de pandemia hasta mi papá llegó a depositarle plata a Cinthia porque yo no tenía“, expresó.

Por último, Defederico declaró: “Yo me acomodé, puedo vivir tranquilo con mis cosas pero necesito la balanza del otro lado. Yo no puedo (pagar), no hay otra realidad“. (DiarioShow)

