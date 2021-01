Matías Defederico le envió una carta documento a Cinthia Fernández

El futbolista quiere que su ex mujer se haga cargo del gasto de la renta donde ella vive con sus tres hijas.

Matías Defederico le mandó una carta documento a Cinthia Fernández para que ella comience a pagar el alquiler de la casa donde vive con sus hijas del ex matrimonio. Esa propiedad la compró él y según informó meses atrás, se las dejó a ellas para que puedan vivir.

Así lo confirmó Ángel de Brito en Twitter, y aclaró: “Era la casa del matrimonio pero según el convenio firmado, ahí vivirán las hijas hasta la mayoría de edad“.

Luego de tres años divorciados, la pareja no logra resolver sus conflictos. En diciembre, Cinthia lo acusó de no ser buen padre y él no se quedó callado. “Yo laburo desde los cuatro años, todo lo que tengo me lo gane trabajando. Me considero un gran papá. No me interesa lo que ella opina de mí porque labura de eso. Y no me interesa hablar de este conflicto en la tele, lo que se tenga que hablar se hará en la Justicia“, comentó en Hay que ver.

Es que días antes, la panelista lo había acusado de haberle querido sacar la obra social. “Ayer me llamó el abogado para decirme que Matías quería sacarme la obra social, cambiar la subtitularidad. Eso ya es lo último que tenía que hacer. Aparentemente me quiere dejar sin obra social“, comentó en Los ángeles de la mañana.

“Él paga las cuatro obra sociales. No es normal que pague la mía, pero lo hace porque se lo pusimos en contraprestación de todo lo otro que no paga. Él firmó, nadie le puso un revolver, y supuestamente lo aceptó“, indicó.

En ese momento, Deferico se defendió: “No voy a entrar en detalles pero mis hijas tienen obra social y la van a tener hasta el último día de sus vidas. Siempre todo fue para mi familia, nunca derroché la plata. La casa donde viven la compré yo, y se la dejé para ellas“.

