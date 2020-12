Matías Morla le envió una carta documento a Dieguito Fernando Maradona

“Pongan más criterio muchachos, nunca van a lograr meter a Dieguito en el barro, porque no los voy a dejar. Déjenlo crecer en paz, que tenga una vida plena. Sean parte de la solución y no del problema. Sean más dignos así construimos un mundo mejor para Dieguito, seguramente eso quería su papá”, concluyó la ex novia de Diego Armando Maradona.

“La verdad, mas allá de la sorpresa de nunca haber visto una cosa así, me causa indignación. Dieguito por su corta edad no sabe lo que es una carta documento, él solo quiere jugar, crecer con el amor de su mamá, jugar con sus amigos, y recordar a su papá tan solo como lo que es, un simple papá”, expresó la rubia.

