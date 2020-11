Matías Morla repudió la difusión de una foto de Diego Maradona en el cajón

Un empleado de la cochería se retrató junto al cuerpo y la envió a sus contactos pero la situación se le fue de las manos y ahora la foto recorre el mundo, El abogado del Diez prometió tomar medidas.

A pesar del expreso pedido de los hijos y familiares de Diego Maradona, era casi una obviedad que la foto más dura iba a aparecer. Y así fue. Uno de los hombres que preparó el cuerpo del ex futbolista le pidió a alguien que lo registrara al lado del ídolo; miró a la cámara y levantó el pulgar.

Por Whatsapp empezó a circular y obviamente, el rechazo fue masivo. Incluso Matías Morla, el polémico abogado y amigo de Diego, expresó su repudio: “Ante la viralización de una imagen de Diego en su lecho de muerte, me voy a ocupar personalmente de encontrar al canalla que tomo esa fotografía. Van a pagar todos los responsables de semejante acto de cobardía“.

Y agregó: “Diego Molina es el canalla que se sacó una foto junto al féretro de Diego Maradona. Por la memoria de mí amigo no voy a descansar hasta que pague por semejante aberración“.

No es la primera vez que sucede algo como esto frente a la muerte de un personaje público. Basta con recordar los más recientes, como Natacha Jaitt o Jazmín De Grazia, en los que fueron expuestos de una manera bastante cruel en un momento de tanta indefensión.

Me puse a buscar porque la cara me quedó grabada anoche. Es el mismo que a las 23:50 saludó desde la camioneta que transportaba a Diego. Que la justicia actúe con todo el peso de la Ley. No se lo merece el 10, la familia ni todos lo que lo aman. No se lo merece nadie. pic.twitter.com/YTVb3ULd7C

— Diego Poggi (@Poggi) November 26, 2020