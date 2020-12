Mauro Icardi hizo un llamativo gesto en el homenaje a Diego, y Hugo Maradona no lo perdonó

La muerte de Diego Maradona enlutó al mundo del fútbol y del deporte: a seis días de su fallecimiento, el Diez recibió homenajes dentro y fuera de la cancha.

Sin embargo, Hugo Maradona, uno de los hermanos de Diego que vive en Europa, puso especial acento en el gesto de Mauro Icardi, cuando el París Saint-Germain (PSG) hizo un minuto de silencio en memoria del ídolo, y en las redes sociales lo cuestionaron por esbozar una sonrisa.

En diálogo con el Pollo Vignolo en F90, por ESPN, Hugo sorprendió al propio conductor al apuntar sin rodeos contra el rosarino, luego de destacar el sentido y emocionante homenaje de Lionel Messi, quien hizo un gol en el último partido del Barcelona, se quitó la camiseta y debajo llevaba la que usó Maradona en Newell’s.

¿Qué sintió con el homenaje de Messi? “Yo no lo conozco, pero pienso que es el carácter de él y a su manera lo respeta. Me emocionó porque con ese gesto quiso decir que el respeto está. Él no es de exteriorizar mucho, pero con ese gesto lo demostró. Por ese gesto hay un agradecimiento. No como el otro que se reía mientras le hacían el homenaje en Francia“, arremetió el hermano de Diego, sorprendiendo a Vignolo al aire. “¿Icardi? No lo vi, te lo juro. ¿Icardi se reía cuando le hacían el homenaje? Una falta de respeto”, retrucó el periodista, con seriedad. Y Hugo Maradona concluyó la nota citando una célebre frase de Diego Maradona: “Como decía mi hermano, ‘se te escapó la tortuga‘”

