Mauro Zárate recupera terreno en Boca

Boca entró en la recta final para el partido ante Libertad, por la Copa Libertadores. Miguel Ángel Russo todavía no confirmó el equipo, aunque hay un jugador que pide pista luego de haber realizado una mini pretemporada a full: Mauro Zárate. Es que el delantero, que se perdió el primer semestre por lesiones, se recuperó desde lo físico y también mostró una buena versión desde lo futbolístico en las pocas prácticas que tuvo el plantel.

El nombre de Zárate toma fuerza por distintas cuestiones en Boca Juniors. En primer lugar, Russo lo conoce de su paso por Vélez, cuando lo utilizó como “9” en el título del Clausura 2005. En segundo orden, porque Ramón Ábila sufrió un desgarro que le hará perderse el partido contra Libertad y probablemente el de Independiente Medellín. Sin embargo, le juega en contra haber recibido el alta médica por coronavirus cuatro días más tarde que la mayoría de sus compañeros. Por este motivo, el lugar sería para Franco Soldano.

Mauro llegó a Boca en julio de 2018, procedente del Watford inglés. En estos dos años jugó un total de 62 partidos, marcó 16 goles y dio 13 asistencias. Durante el parate obligado por la pandemia de coronavirus, mientras sonaban distintas alternativas para reforzar el ataque, renovó su contrato por un año con opción a seis meses más.

Antes de llegar a Boca, la relación de Zárate y Russo tuvo sus vaivenes. Vivieron un momento tenso en Vélez, cuando el atacante daba sus primeros pasos en Primera: “Era un pendejo de mierda, un bardero, un desastre. Miguel me lo hizo notar. Estaba en el cielo, con 17 años ya llevaba casi un año en Primera y me pegó un hondazo, me mandó a mi categoría y quería dejar el fútbol. Se lo dije a mis hermanos que no quería jugar más, que me quería dedicar a otra cosa. Me tuvo ahí tres meses”, contó el delantero tiempo atrás.