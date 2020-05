Melina Fleiderman denunció un caso de acoso con un delivery

“Ya hice la denuncia a la plataforma, y no obtuve respuesta. Lo que me parece grave también. Por omisión están avalando que sujetos desubicados se manejen como quieren. Y me da bronca porque valoro mucho a quienes,con respeto, hacen este trabajo de altísimo riesgo“, profundizó Fleiderman.

Y afirmó sobre lo vivido: “No sólo me incomodó, sino que me pareció una situación insegura y de mucha vulnerabilidad. La persona, que por la aplicación tiene acceso a mi dirección, mi piso, mi nombre y mi celular, lo uso indiscriminadamente para levantarme“.

“El chico del delivery se agendó mi número, me llamó por mi nombre, me escribió de manera totalmente desubicada para decirme la impresión que le había causado físicamente y que por ese motivo quería comenzar una charla conmigo“, siguió Melina.

