Meoni anunció inversiones por $700 mil millones en el área para los próximos 4 años

Por otra parte, el funcionario reiteró que contar con “tres aeropuertos en el área metropolitana no es razonable , no se justifica en función del movimiento de pasajeros que hay en el sector por lo que hace el negocio poco rentable”.

“Esperamos que el transporte aéreo vuelva en los próximos 60 días”, sostuvo y señaló que para ese momento “será fundamental la aplicación unificada de los protocolos sanitarios y el cuidado individual de los pasajeros”. “Hoy hay vuelos de cabotaje e internacionales y esperamos que se vayan incrementando, pero hasta que no tengamos una vacuna contra el virus, no volveremos a la normalidad que había antes de la pandemia”, resumió.

