Messi en Barcelona: números y polémicas de un año para el olvido

Finalmente, Messi brindó una entrevista a Goal en la que desistió de forzar una salida del Barcelona, aunque tiró munición gruesa contra Bartomeu, quien solo pudo resistir en el cargo durante unas semanas más. “Hace tiempo no hay proyecto ni nada”, “me quería ir porque pensaba vivir feliz mis últimos años en el fútbol” y “el presidente no cumplió su palabra” fueron algunos de sus bombazos.

“Creo que cuando se habla de jugadores habría que dar nombres porque si no se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas”, posteó la Pulga en su cuenta de Instagram.

Por otra parte, la temporada 2019/20 -y también el 2020 como año calendario- fue malo a nivel títulos, ya que Barcelona no sumó ningún trofeo, algo que no ocurría desde la 2007/08, situación que eyectó del cargo a Frank Rijkaard. Ahora, el DT es otro holandés, Ronald Koeman, y la perspectiva a futuro no parece muy alentadora: en la Liga tiene 7 ganados, 3 empatados y 4 perdidos, y marcha a ocho puntos de un Atlético de Madrid que tiene como goleador a Luis Suárez, el amigo y socio de Messi que se fue del Barça por la puerta de atrás.

You May Also Like