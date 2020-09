Messi explicó el mensaje contra Bartomeu tras la salida de Suárez

La salida de Luis Suárez del Barcelona al Atlético Madrid fue un golpe duro para Lionel Messi. El uruguayo, además de ser su gran socio dentro de la cancha, es uno de sus mejores amigos fuera de la misma. Luego del primer día de entrenamiento sin el delantero en el vestuario, “La Pulga” realizó un posteo en las redes sociales para despedirlo, pero con un fuerte mensaje contra José María Bartomeu y toda la dirigencia del equipo Culé.

“Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad es que a esta altura ya no me sorprende nada”, disparó en su cuenta de Instagram, y lo bancaron ex compañeros como Neymar o Samuel Eto’o.

Este miércoles, Lionel Messi explicó el porqué de esas palabras contra el presidente de la institución Blaugrana. “Sólo dije lo que sentía en algunos momentos que fueron duros para mí. Entiendo que habrá quien piense que debí callar o dejarlo pasar, como en tantas otras cosas que las dejé pasar, pero dolieron muchas cosas en las últimas semanas y fue mi forma de expresarlo”, explicó en una entrevista con el medio español Sport.

De todas maneras, aseguró que su compromiso con el club no se verá afectado: “Quien me conoce, sabe que no soy capaz de jugar a otra cosa que no sea siempre para ir a ganar y para darlo todo en la cancha. Fue así durante toda mi carrera y eso no va a cambiar. Hoy en día mi compromiso con esta camiseta y este escudo es total, sigue intacto”, concluyó Messi.

