Messi-Koeman: cumbre de urgencia en Barcelona

Que Messi está dolido y desilusionado está claro. Será tarea de Koeman convencerlo con su proyecto, que lógicamente lo tendría como cabeza. “Es el mejor del mundo y lo quiero” , afirmó. ¿Y si no lo logra? Habrá que prepararse para escuchar palabras que hace no mucho sonaban completamente delirantes.

