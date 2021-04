Mia Farrow habló por primera vez de la muerte de tres de sus hijos

Una historia que, según el joven, también podría haber verificado su hermano Thaddeus, si no se hubiera suicidado en 2016. Ese año se dijo que Thaddeus había muerto por un accidente de tránsito, pero entonces ya circulaban los rumores, la misma versión que Moses dio en un extenso texto que publicó en su blog. “Trágicamente, Thaddeus ya no puede confirmar los detalles de la pelea entre Tam y Mia. Hace solo dos años, Thaddeus también se suicidó disparándose en su auto, a menos de 10 minutos de la casa de mi madre”, dijo sobre su hermano. Farrow dijo ahora que su “valiente” hijo Thaddeus se mató a los 29 años después de que una relación que mantenía terminara de manera abrupta.

“Tam luchó contra la depresión durante gran parte de su vida, una situación acrecentada por el hecho de que mi madre se negó a ayudarla porque no creía en su enfermedad. Una tarde, después de una gran pelea que terminó cuando mi madre se fue de casa, Tam se suicidó con una sobredosis de pastillas. Mi madre le diría a todo el mundo que fue un accidente, que Tam no sabía qué pastillas estaba tomando. Pero Tam tenía buena memoria y sabía dónde estaban las cosas. Y, lógicamente, sabía contar”, escribió entonces Moses.

