Mica Viciconte furiosa con La Bomba Tucumana

Luego de que Mica Viciconte confirmara que se suma al ” Cantando 2020″, Gladys “La Bomba Tucumana” aseguró que banca a Nicole Neumann en su pelea con Fabián Cubero y hasta se burló del tono de voz del ex futbolista.

“Yo, Nicole, te amo. Cubero no me gusta mucho, me gustan los hombres que hablan como Cachete (Sierra). Que esté con Viciconte me la baja. Es un chico bajito, no es mi tipo. Tiene muchas rayitas en la cara. Este chico tiene 30 y tiene toda la cara llena de marcas”, había dicho la cantante en el certamen, quien durante su paso por el “Bailando” tuvo un fuerte cruce con Viciconte.

Lejos de hacer oídos sordos, la mediática le respondió sin filtro: “Ella a mí me dijo de todo, pero está todo bien, no me ofende. Yo sé lo que soy”.

Y luego en “El Show del Problema” defendió a su pareja: “Pero faltar el respeto por la voz a mi pareja es bullying y es faltarle el respeto, así que tené cuidado porque yo no te estoy faltando el respeto a vos, te estoy respondiendo por algo que vos me acusaste a mí”.

Mirando a cámara, Viciconte aseguró: “Siempre digo lo mismo, es una presa fácil. Pero yo en ningún momento nombré a La Bomba. A mí me convocaron para cantar, pero no hablé de ella ni le falté el respeto”.

