Michael Keaton podría volver a ser Batman

Por ahora, la explicación del cruce temporal del caballero de la noche sería más compleja y extensiva que una aparición en The Flash . Según The Hollywood Reporter, la idea detrás de la producción encargada de adaptar las historietas de DC al cine es que el Bruce Wayne/Batman de Keaton funcione como una especie de puente entre las diferentes películas de ese universo, una versión del Nick Fury de las películas de Marvel pero con el sello DC. Esa idea del mentor, se supone, encajaría perfectamente con el proyecto de llevar la historia de Batichica a la pantalla grande.

Eso de que en Hollywood todo vuelve no es una frase hecha. Entre remakes, relanzamientos, y continuaciones, la gama de posibilidades para reciclar un éxito ahora parece haber sumado otro truco. Según informó ayer The Hollywood Reporter, Michael Keaton podría volver a interpretar a Batman .

