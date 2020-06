“Miedo no hay, solo pensamos en ayudar”, dicen quienes cuidan a los enfermos de coronavirus

El médico y las tres enfermeras coinciden en que genera stress estar alerta para no tocar nada contaminado pero, como sintetiza Lezcano: “La inseguridad y el miedo son el peor enemigo; acá, no lo permitimos, solo pensamos en ayudar a los pacientes”.

Carzolio explicó: “Los pacientes están bien, no tienen complicaciones respiratorias, me encargo de auscultarlos, tomarles la temperatura y, en esos momentos, suelen preguntarme cuánto durará la enfermedad o qué síntomas pueden aparecerles. Además, tenemos un grupo de Whatsapp con ellos por el que me avisan, por ejemplo, si les duele la cabeza”.

