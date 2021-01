Miguel Ángel Rodriguez se enojó con Moria Casán por una devolución

El actor que es uno de los participantes favoritos del Cantando 2020 habló de algunas cosas que no le gustaron del jurado.

Miguel Ángel Rodríguez es una de las revelaciones del Cantando 2020, junto a su compañera Lula Rosenthal se van superando gala a gala y lograron posicionarse como una de las parejas favoritas, tanto del jurado como de la gente.

El actor está muy contento con su desempeño en el programa y en una entrevista con LAM aprovechó para contar una devolución de Moria que no le gustó.

“Y cuando te critica el jurado, ¿Qué te pasa por la cabeza? Porque a veces sonreís. Igual son bastante benévolos con ustedes igual”, le pregunta Ángel de Brito. El actor empieza a responder y coincide en que suelen ser bastante buenos con ellos, pero señala algo que no le gustó nada. “Hubo una sola vez con Moria, a quien amo, laburé con ella, la quiero mucho, que habló del que acompañaba. No se si recuerdan… Y me molestó, en general, no por Lula (Rosenthal). Porque me parece que todos los que acompañan son excelentes“, contestó Miguel Ángel.

Fuente: Revista Pronto

