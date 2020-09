Ministra cuestiona que el valor de las viviendas en Argentina se cotice en dólares

“Debemos desandar esa irracionalidad de ‘tierra, techo y trabajo’: esto de tener que vincular una irracionalidad urbana que teniendo tierra nos permita tener techo y no pensar la vivienda si no lo hacemos anclada al derecho al trabajo. El Estado es un vector, pero no el único”, advirtió.

“Hay que pensar en otro ahorro que no sea a través del dólar. Debemos generar la confianza que nos permita desdolarizar la vivienda. No hay ninguna explicación para que el metro cuadrado esté ligado al dólar. Son insumos locales, mano de obra local y aplica perfectamente al vínculo de una necesidad”, aseguró la funcionaria.

