Ministra dijo que el “aumento de penas” no posibilita evitar los delitos de género

“Como primera cuestión, por lo menos hasta hoy, no hay ninguna prueba, un método ni científico ni no científico, que acredite que el derecho penal previene conductas delictivas en términos generales”, reflexionó Gómez Alcorta, en un tramo de su exposición.

“No hay posibilidad real de pensar transformaciones que tengan impacto en el marco legislativo si no nos aseguramos el acceso a la Justicia de las mujeres y la población LGBT y no modificamos las estructuras de los poderes judiciales con amplias y profundas reformas que incluyan desde el acceso a los cargos de decisión hasta el aseguramiento de una perspectiva de género al resolver los conflictos”, declaró.

