Ministro adelantó que no hay en agenda nuevas restricciones para el transporte

No obstante, adelantó que están trabajando “para ir incorporando en la próxima etapa al personal del transporte de mayor contacto y de mayor riesgo, por ejemplo, el guarda de un tren o un chófer de colectivo”, aunque en este último caso aclaró que “se está trabajando para lograr un mayor aislamiento del que tienen hoy para que no tengan contagio por contacto”.

Remarcó que están tratando “de que se vacune todo el personal del transporte, lo que nos permitiría no poner en riesgo la operación del transporte, como sucedió el otro día con el servicio del ferrocarril Mitre”, pero advirtió que “el Ministerio de Salud ha señalado que hay muchas actividades que son de riesgo y que necesitan estar vacunadas, y nosotros vamos por lo que prioriza el Ministerio de Salud, que no es por ramas laborales, sino por una cuestión etaria, con excepción del personal de Salud”.

