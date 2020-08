Ministro bonaerense dijo que Macri genera “desánimo” en la sociedad que cumple la cuarentena

“Tenemos una charla permanente con los jefe comunales y notamos que comienzan a abrir, aun no cumpliendo lo que uno les plantea. Después tienen rebrotes y les agarra miedo. Llaman a la Provincia preguntando qué hacer. Hay una dicotomía que tiene que ver con un juego político: a la población que presiona les dicen que el Gobernador (Axel Kicillof) y el Presidente (Alberto Fernández) no los dejan abrir actividades, pero cuando tienen eclosión de casos, la culpa no es suya sino del Gobernador y el Presidente”, graficó Gollan.

Analizó, en ese sentido que “lo de Macri no ayuda para nada, es una irresponsabilidad que no colabora en la tarea de afrontar esta crisis”.

