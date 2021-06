Ministro dijo que Argentina “tiene capacidad para producir vacunas” y habló de “millones de dosis”

Sobre el rol de la oposición durante la pandemia, el ministro dijo que ese sector “desde el principio intentó transmitirle a la población que esto no era nada, que la cuarentena no era importante, que había que salir y había que quemar barbijos, y no darle importancia, que era algo más fuerte que una gripe, lo cual está en concordancia con lo que ha expresado Patricia Bullrich”.

You May Also Like