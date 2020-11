Ministro Kulfas: “Vamos a negociar con el FMI desde nuestras convicciones”

En ese sentido, afirmó que “no hay margen para el ajuste tal como se planteó en el Gobierno anterior, que era se reduce el gasto y entonces se acomoda el déficit fiscal porque esto permite equilibrar las cuentas públicas. Lo que hemos visto es que se redujo el gasto y se profundizó la recesión y no se redujo el déficit fiscal, ese programa no funcionó”.

You May Also Like