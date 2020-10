Ministro porteño reiteró que la cuarentena precoz “evitó una catástrofe sanitaria”

“Nosotros en marzo teníamos pocos casos pero el índice de contagiosidad R estaba en 2.2 y como esa era una ecuación exponencial, a principios de mayo nos hubiera llevado a un pico de casos superior al que tuvimos y no hubiéramos podido atender dignamente a todos”, explicó Quirós sobre la decisión de implementar el aislamiento social obligatorio al ser consultado sobre los dichos al respecto del ex presidente Mauricio Macri.

