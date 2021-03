Mirtha Legrand furiosa, aseguró que aún no fue vacunada contra el Covid-19

Tras aclarar que “con la salud no se juega”, Legrand se mostró bastante molesta con esta situación que indirectamente congela su vuelta a la pantalla de eltrece. “La idea era que debutara a fines de marzo, principios de abril, pero a la fecha que estamos si a Mirtha no la vacunan en los próximos días ya no llega porque necesita las dos dosis”, comentó Pallares sembrando incertidumbre sobre el futuro laboral de la conductora.

“ Estoy esperando que me avisen. Estoy empadronada ”, le contó en una charla privada por WhatsApp Mirtha al nuevo conductor de Intrusos, Adrián Pallares. Mientras que el periodista le contaba que su suegra de 90 años ya había sido vacunada, “La Chiqui” advirtió que ella también ya debería estar vacunada. Y enseguida lanzó una posible teoría sobre el retraso. “ Estoy empadronada como Rosa María Martínez, quizá me desconocen ”, expresó intentando buscar una explicación.

