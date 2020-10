Mirtha Legrand salió a la calle después de más de seis meses en su casa

A más de seis meses de instalada la pandemia de Covid 19 en el país, Mirtha Legrand tuvo su primera salida a la calle. Durante todo este tiempo, por precaución, la diva de los almuerzos se mantuvo resguardada en su casa. En Intrusos en el espectáculo contaron adonde fue y qué la sorprendió a la conductora mientras recorría las calles porteñas, al interrumpir su aislamiento preventivo.

“Ayer fue la primera salida de Mirtha Legrand en esta cuarentena. Te voy a contar adonde fue… Ayer me pasaron la información y hoy le pregunto a Pallares (Adrián) porque es el que tiene relación directa. Mirtha, te mandé un WhatsApp, me ponés un tilde… Pallares lo que hizo, muy gentilmente, le preguntó a Mirtha y me dice ´como es tu información, decila vos´”, contó Guido Záfora, sobre los datos compartidos con su compañero en las tardes de América, después de reclamarle al aire a la conductora, que no le haya contestado a él.

“Mirtha fue al dentista y al oculista”, informó el panelista y compartió las impresiones que se llevó Chiquita en su primer transito por la calle a consecuencia de un necesario y riguroso control médico. “Observé que el barbijo era total, era muy gracioso”, dijo Legrand, quien se mantuvo puertas adentro de su propiedad sobre Avenida Del Libertador durante todo este tiempo, incluso durante el entierro de su hermana Goldie.

Ante el aplauso cerrado de Jorge Rial, conductor del ciclo de espectáculo, Záffora agregó. “Hay un detalle peor porque Mirtha es una de las grandes divas… ¿Cómo la reconocían?”, preguntó, y el mismo respondió. “Por los ojos! Estaba con todo el protocolo puesto”.

“Dudaban de que era yo por un instante pero al toque me saludaban. Porque mis ojos son más identificables que todo. Tantos años viéndolos, que no hay barbijo que pueda”, transmitió Guido, sobre las impresiones con las que se quedó Mirtha. Y aunque todavía no está definido su regreso a la tevé, por lo pronto la referente del espectáculo pudo volver a pisar la vereda. (Paparazzi)

