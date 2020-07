“Modelos como el de Nefflix ya son viejos”, dijo el fundador de la plataforma Flixxo

AG: Creo que el contenido de microseries está buenísimo, venimos visitando festivales hace rato y es un contenido de muchísima calidad que fue mejorando con los años pero que no termina de encontrar una pantalla. El problema es ese. No se termina de generar una plataforma que sea para ese contenido. Hay un montón de material que nunca vio nadie. Eso nos presentó una oportunidad, y la tomamos.

“Los estudios de Hollywood ven mal el ‘peer-to-peer’, y no lo entienden. Lo bastardearon mucho, porque se usa mucho para la “piratería”. Si funciona tan bárbaro para lo ilegal ¿por qué no se puede usar también para distribuir contenidos?”, argumenta Garelik, quien explica que el modelo que transmite archivos entre personas sin utilizar servidores optimiza el tráfico de datos en internet y es mucho más ecológico.

You May Also Like