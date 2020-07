Mónica Gutiérrez trató de “adornito” a Romina Malaspina

La periodista dio una entrevista en la que se mostró muy crítica con el papel de algunas mujeres frente a la pantalla que dejan en desventaja a otras con igual o más talentos pero menos atributos. “El avance de la mujer no es subiéndose la falda”, afirmó.

Mónica Gutiérrez se mostró muy crítica con lo que está sucediendo en un canal de noticia que utilizan el cuerpo de las mujeres voluptuosas para lograr fama o subir las mediciones de rating. Claramente, la periodista hizo alusión a la conductora de Canal 26, Romina Malaspina, por su imagen sexy y despojada.

“En las últimas décadas hemos avanzado bastante en las tareas periodísticas. En los últimos años, hay casi mayoría absoluta de conductores varones, y después a las chicas se les pide piel a la hora de vestirse, de mostrarse, a muchas las eligen como adornitos en la pantalla, cuando tienen otros recursos y te dicen que apeles a tu condición de género”, aseguró Gutiérrez en una comunicación con La once diez.

“Las chicas jóvenes han hecho de su reivindicación la paridad, adhiero totalmente a eso, lo que no me parece que para tener un lugar en la tele te tengas que acortar la falda. No Niña, es la peor de las trampas. Pero a lo mejor te da el lugar a vos, pero te lo traba a las que vienen atrás. El avance de la mujer no es subiéndose la falda, mostrando el escote. Si estás en un noticiero concentrate en eso y meté la piña por ahí”, aseguró la morocha que estuvo durante años frente a los informativos de América.

“¿Ustedes creen que la súbita fama de Malaspina es porque dio una noticia trascendente o porque estaba vestida de una determinada manera? ¿Por qué creen que subió el rating en esa señal?“, cuestionó.

“Es porque para mucha gente está bueno mirar a la chica, te levanta la pantalla, te la calienta. Todas tenemos derecho a vestirnos como queramos, pero el feminismo no es esto. Porque por cada chica que aparece así, quedan 100 atrás que se quemaron las pestañas estudiando, o se pasan horas en un móvil”, aclaró con conocimiento de causa de lo que pasa tras de cámara.

Además, señaló a la lucha feminista: “Estamos hablando de la reivindicación del género. No creo que eso le sirva a la causa feminista, eso de vestirme como quiero”.

