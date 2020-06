Monte Hermoso tomó medidas ante el primer caso de transmisión comunitaria en Bahía

“Ya vamos 100 días de cuarentena y no estamos exentos de que en Monte Hermoso haya casos en un futuro, pero el esfuerzo realizado no fue en vano, por eso hoy estamos en fase 5 y debemos seguir trabajando para mantenernos lo más seguros posibles” aseguró.

“Ante la importante preocupación por la situación de Bahía Blanca en particular, respecto al primer caso establecido de transmisión comunitaria, decidimos que hasta el 6 de julio tanto comisionistas locales y correos privados como OCA, OCASA y Andreani no podrán salir ni ingresar a la ciudad”, anunció el intendente Alejandro Dichiara.

You May Also Like