Moria Casán apuntó muy duro contra Soledad Silveyra

Sus mensajes contra Solita despertaron la furia de algunos quienes apuntaron contra la diva. “Sos insoportable“, “¿eh, en qué idioma hablás?“; mientras que otros salieron a festejar su salida en la red del pajarito. “Sos lo más Mo, me hiciste el día“, “te amo Moria“, “solicienta, me muero“, fueron otros de los mensajes al pie, mientras que se vio a Yanina Latorre celebrar la respuesta de Moria a Silveyra con un “jajajaja lloro“.

Me invitaron, voy a ir cuando estés? ó cuando no estés? voy a dejar pasar un tiempo, asi descubren tus estrategias de guerra? no LING YU TAN 🤩 guerrilerita de forrándula, farándula #AGUANTE compañera carajo mierda 🥳

A fin de cerrar el mensaje contra su colega, la jurado del Cantando indicó: “Me invitaron, ¿voy a ir cuando estés? ¿o cuando no estés? voy a dejar pasar un tiempo, así descubren tus estrategias de guerra. No Ling Yu Tanguerrilerita de forrándula, farándula #aguante compañera carajo mierda“.

En un programa a paraguas abierto en “la Mesaza”, Solita Silveyra confesó que fue “difícil” trabajar con Moria Casán y Nacha Guevara en la época que compartieron la mesa del jurado en el Bailando 2017. Tras enterarse de sus declaraciones, La One no se la dejó pasar y redobló la apuesta en las redes.

You May Also Like